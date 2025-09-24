Yerlikaya Sosyal Medya Hesabından Kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan Üsteğmen Bircan Erkan’ın geçen hafta 1. pilot olarak yer aldığı ilk kurtarma operasyonuna dikkat çekti. Yerlikaya paylaşımında, “Sahil Güvenlik Üsteğmen Bircan Erkan, geçen hafta 1. pilot olarak görev aldığı ilk kurtarma operasyonunda Kocaeli Kandıra’da karaya oturan ‘RAPID’ adlı gemiden 7 denizciyi başarıyla kurtardı. Kahraman pilotumuzu yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İlk Operasyonunda Başarısı Göz Doldurdu

Kurtarma operasyonunun, sert rüzgâr ve dalgaların etkili olduğu zorlu şartlara rağmen başarıyla tamamlandığı belirtildi. Üsteğmen Bircan Erkan’ın ilk görevinde gösterdiği cesur ve başarılı performans, hem teşkilat içinde hem de kamuoyunda büyük takdir topladı.

Neler Oldu?

‘RAPID’ adlı geminin, Kocaeli Kandıra açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava koşulları ve dalga boyunun yükselmesi nedeniyle kontrolden çıktığı, ardından da kıyıya sürüklenerek karaya oturduğu bildirilmişti. Olay sırasında gemide mahsur kalan 7 denizci, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılmıştı.