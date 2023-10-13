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Akdeniz mutfağının özel lezzetlerinden biri olan Batırık, bu akşam MasterChef programında denendi. İşte, bu nefis tarifin adım adım yapılışı:

Malzemeler:

1 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

2-3 diş sarımsak

Tuz, karabiber, pul biber

Limon suyu (1 limonun suyu)

Yapılışı:

İnce bulguru bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu ilave edin. Karıştırarak bulgurların şişmesini bekleyin. Yaklaşık 20 dakika bu şekilde dinlenmeye bırakın.

Bulgurlar şiştikten sonra domates salçası, biber salçası, zeytinyağı, ince doğranmış sarımsakları, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve bulgurun üzerine limon suyunu sıkın.

Karışımı tekrar karıştırarak lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın.

Batırığınızı buzdolabında en az yarım saat dinlendirin.

Soğuk olarak servis edebilirsiniz.