Henüz bilinmeyen bir nedenle batan teknede bulunan dört kişiden ikisi yaşamını yitirirken, bir kişi kayıp olarak aranıyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında gerçekleşen tekne kazasında iki kişi hayatını kaybederken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Gelibolu’nun Güneyli köyü açıklarında, Bakla Burnu mevkisinde yaşandı.

İlk belirlemelere göre içerisinde 4 kişi bulunan tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Kendi imkânlarıyla karaya ulaşan kişi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden arama çalışmalarına başladı.

Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıya vuran 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 1 kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.