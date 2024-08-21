Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için Denetçi Yardımcısı Adayı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylar, eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Son başvuru tarihi 28 Ağustos 2024

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel niteliklere sahip olması,

1 Ocak 1989 ve sonrasında doğmuş olup, eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması,

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan mezun olması,

Sağlık durumunun, denetçilik görevini yurdun her yerinde yapmaya engel teşkil etmemesi gerekmektedir.

SINAV BAŞVURULARI

Başvurular 21-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri, internet üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılacaktır. Geç başvuru tarihi ise 5 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı bulunmayan veya eğitim bilgileri güncel olmayan adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

ELEME SINAVI

Eleme sınavı 6 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da yapılacak ve saat 10.15'te başlayacaktır. Sınav süresi 140 dakika olup, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınavda Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi Testleri (İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe) uygulanacak olup, testlerin ağırlıkları farklı oranlarda değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV

Eleme sınavını geçen adaylar, 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan klasik usuldeki yazılı sınava katılacaklardır.

Yazılı sınav, Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon ve seçmeli alanlarda (Ticaret Hukuku veya Muhasebe) yapılacaktır. Adaylar, seçmeli alan tercihlerini başvuru formunda belirteceklerdir.

DİĞER HUSUSLAR

Adaylar, sınava ilişkin detaylı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabileceklerdir.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, belirlenen süreler içinde ÖSYM'ye başvurmalıdır.

MÜLAKAT SINAVI

Yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar, mülakat sınavına katılma hakkı kazanacaklardır. Mülakat sınavının yeri ve zamanı Sayıştay Başkanlığı tarafından bildirilecektir. Adayların, özgeçmişlerini belirtilen adrese elden teslim etmeleri veya postayla göndermeleri gerekmektedir.