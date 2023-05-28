Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre, DGS başvuru tarihleri yarın başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.

Yozgat’ta birçok öğrencinin de merakla beklediği DGS başvuruları 29 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak. Haber Merkezi