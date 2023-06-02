Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yozgat Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik Kamplarının başladığını söylemişti. Yozgat Gençlik Merkezi sosyal medya hesabından başvuruların devam ettiğine dair bir paylaşım yapıldı.

Gençlerin yeni keşiflere çıkabileceği kamp başvuruları sürüyor. Yozgat’tan kamp katılmak isteyenler için son başvuru tarihinin 16 Haziran olduğu söylendi.

Kamplarla gençlere, doğa ve çadır kampları ile çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşatılacak. Melike Aslı Arslan