Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın, kurum bünyesinde açılacak olan kurslarda görevlendirilecek usta öğretici takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aydın, "Usta Öğretici Başvuruları 1 Ağustos'ta başlayıp 31 Ağustosta sona erecektir. Başvurmak isteyen vatandaşların şahsen kurumumuza gelerek yada E-Devlet üzerinde E-yayın üzerinde başvuruda bulunabilirler. Değerlendirme işlemleri puan üstünlüğüne göre yapılacak. Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır” dedi.

Aydın ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartları şu şekilde sıraladı; “Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak,Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak şartı aranacak.İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, Milli Eğitim Müdürlüklerinde Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürünün Başkanlığında, Bir Hayat Boyu Öğrenme Kurum Müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl ağustos ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile en az 15 gün süreli duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, doğrudan kurum müdürlüklerine veya e-Yaygın sistemi üzerinden yapılır. Başvuruda bulunacaklardan; Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri istenir” diye konuştu.

Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlardan bahseden Aydın, “Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır. Resmi kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması halinde, Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.Ceza ve tutuk evlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevive tutuk evinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır. Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir. Ücretli usta öğretici olarak görev verilecekler, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir. Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın ( (c) ve (ç) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir" ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi