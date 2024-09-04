Akdağmadeni Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2024 Yılı Buzağı/Malak Desteklemeleri I. Dönem Başvurularının başladığı bildirildi.

Başvurular Başladı1

Yapılan açıklamada 2 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvuruların 2 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Müdürlük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “2024 Yılı Buzağı/Malak Desteklemeleri I. Dönem Başvuruları başladı” denildi.

Başvurular Başladı2

Açıklamanın devamında, “Değerli yetiştiricilerimiz, Buzağı / Malak Desteklemeleri I. Dönem başvuruları başlamıştır.

Başlangıç: 2 Eylül 2024

Bitiş: 2 Aralık 2024

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Başvurular bireysel ve/veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilmektedir.

Bireysel başvuruları İl/ilçe Müdürlüklerine,

Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan Birlik/Kooperatife yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Başvurular Başladı

Muhabir: Hüseyin Buğdaycı