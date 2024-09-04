Akdağmadeni Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2024 Yılı Buzağı/Malak Desteklemeleri I. Dönem Başvurularının başladığı bildirildi.
Yapılan açıklamada 2 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvuruların 2 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği bildirildi.
Müdürlük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “2024 Yılı Buzağı/Malak Desteklemeleri I. Dönem Başvuruları başladı” denildi.
Açıklamanın devamında, “Değerli yetiştiricilerimiz, Buzağı / Malak Desteklemeleri I. Dönem başvuruları başlamıştır.
Başlangıç: 2 Eylül 2024
Bitiş: 2 Aralık 2024
Başvurular bireysel ve/veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilmektedir.
Bireysel başvuruları İl/ilçe Müdürlüklerine,
Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan Birlik/Kooperatife yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.