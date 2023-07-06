TEKNOFEST yarışmaları sonucunda takımların ortaya çıkardığı iş fikri ve ürünlerin girişime dönüşmesi noktasında farkındalık oluşturması amaçlanmaktadır.

PROGRAM HAKKINDA

TEKNOFEST takım veya takım üyelerinin; girişimciliğe özendirilmesi, geliştirdikleri TEKNOFEST projesi veya farklı projelerin uluslararası rekabet gücüne sahip, inovasyon odaklı, teknoloji düzeyi yüksek, ticari değeri doğrulanmış, pazarlanabilen ürün ya da hizmete dönüştürerek girişimlerini kurmaları amaçlamaktadır. Aynı zamanda, TEKNOFEST takım veya takım üyelerinden girişim olarak şirketini kurmuş ve Ar-Ge çalışması yürüten veya ticari ürün ya da hizmetini pazara sunmuş projelerini ileri seviyeye taşımak isteyen takımlara destek olunması amaçlanmaktadır. Bu sayede, Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmeye katkı sunmak hedeflenmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda; 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvuran lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takım veya takım üyelerine özel TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenlenmektedir. TEKNOFEST yarışmalarını kapsayan on tema içerisinde takımların hazırladıkları girişim sunumu üzerinden yarışma gerçekleştirilecektir.

Şartnamede verilen bilgiler haricinde, yarışma hakkında sormak istediğiniz diğer sorular için TEKNOFEST GİRİŞİM linkinden ilgili mail grubuna üye olmanız gerekmektedir. Soracağınız sorular ve bu sorulara verilecek olan cevaplar, mail grubunun diğer üyelerinin de görebileceği şekilde açık olacaktır. Alpaslan Demir