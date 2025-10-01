Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., geçici süreyle işçi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru Tek Günlük!

Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., aşçı yardımcısı pozisyonunda görev almak üzere geçici işçi alımı yapacağını açıkladı. Sadece 1 kişilik kontenjan açıldı. Başvurular 1 Ekim 2025 tarihinde, tek gün üzerinden alınacak.

Adayların başvurularını Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A adresine şahsen yapmaları gerekiyor.

Mülakat Tarihi Belli Oldu

Başvuran adaylar, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00’de Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda mülakata alınacak.

Çalışma Şartları

Görev Yeri: Şefaatli Belediye Başkanlığı

Çalışma Süresi: 5 ay 29 gün

Mesai Saatleri: 08.30 – 17.30

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylardan şu belgeler talep ediliyor:

Kimlik Fotokopisi

Nüfus Kayıt Örneği

Sabıka Kaydı

Sağlık Raporu

İkametgâh Belgesi