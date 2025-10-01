Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., geçici süreyle işçi alımı gerçekleştirecek.
Başvuru Tek Günlük!
Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., aşçı yardımcısı pozisyonunda görev almak üzere geçici işçi alımı yapacağını açıkladı. Sadece 1 kişilik kontenjan açıldı. Başvurular 1 Ekim 2025 tarihinde, tek gün üzerinden alınacak.
Adayların başvurularını Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A adresine şahsen yapmaları gerekiyor.
Mülakat Tarihi Belli Oldu
Başvuran adaylar, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00’de Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda mülakata alınacak.
Çalışma Şartları
Görev Yeri: Şefaatli Belediye Başkanlığı
Çalışma Süresi: 5 ay 29 gün
Mesai Saatleri: 08.30 – 17.30
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Adaylardan şu belgeler talep ediliyor:
Kimlik Fotokopisi
Nüfus Kayıt Örneği
Sabıka Kaydı
Sağlık Raporu
İkametgâh Belgesi