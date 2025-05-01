Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçları öğrenebilmek için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaları merakla bekliyor.

2025 yılı için MSÜ tercih başvuruları 24 Mart'ta başlayıp, 18 Nisan'da sona ermişti.

Bu süreç tamamlandıktan sonra, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair tahminler ve beklentiler de yoğunlaştı.

Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 yılı MSÜ yerleştirme sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar…

MSÜ 2025 TERCİH BAŞVURULARI: BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Milli Savunma Üniversitesi, 2025 yılı için askeri öğrenci alımı amacıyla yaptığı tercihler için başvuruları 24 Mart'ta kabul etmeye başlamıştı.

Adaylar, 18 Nisan’a kadar başvurularını yaparak, hangi programda eğitim alacaklarını seçme hakkı elde ettiler.

Bu tarihler arasında tercih işlemleri tamamlanırken, sonuçların açıklanacağı tarihin ne zaman olacağı ise bir diğer merak konusu oldu.

Bu yıl, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adayların gözleri artık ÖSYM ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılacak resmi duyuruya çevrilmiş durumda.

2025 MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl yapılan MSÜ tercih sonuçları, 10 Mayıs’ta sona eren tercihlerinin ardından 11 Haziran’da ilan edilmişti. Bu takvime bakıldığında, 2025 yılı için MSÜ yerleştirme sonuçlarının Mayıs ayının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. Eğitim takvimi ve yerleştirme süreçleri dikkate alındığında, MSÜ tercihlerinin sonuçlarının 21-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında açıklanması muhtemel görülüyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması nedeniyle kesin tarih netleşmiş değil.

Adaylar, MSÜ yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM’den yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeye devam ediyor.

MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

MSÜ yerleştirme sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'na ait resmi personel temin portalı olan personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar, sonuç açıklanmadan önce başvurularını sorgulamak amacıyla bu internet sitesine yönlendirilecek. Sonuçlar, ad soyad ve TC kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Bu site, aynı zamanda yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, adayların yapacakları işlemler ve izlemeleri gereken süreçlerle ilgili de bilgiler sağlayacak.

SONUÇLARIN ARDINDAN FİZİKİ YETERLİLİK VE MÜLAKAT AŞAMALARI

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, MSÜ yerleştirilen adaylar için fiziki yeterlilik testleri ve mülakatlar gibi seçim aşamalarına geçilecek. Geçtiğimiz yıl, bu aşamalar 26 Haziran ile 20 Temmuz arasında gerçekleştirildi. 2025 yılı için de benzer bir süreç öngörülüyor. Ancak, bu süreçlerin tarihleri, sonuçların açıklanmasının hemen ardından netlik kazanacak. Adaylar, fiziki yeterlilik testleri ve mülakat aşamalarına katılabilmek için belirli bir başarı seviyesini yakalamış olmalı ve tüm şartları yerine getirmelidir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

MSÜ yerleştirme sonuçları ile ilgili tarihler ve diğer gelişmeler, resmi duyurular yapıldıkça kamuoyuyla paylaşılacak. Bu süreç hakkında yapılan duyurular, haber ajansımızda yer alacak ve adaylara güncel bilgiler verilecektir. MSÜ’ye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, önümüzdeki dönemde eğitimlerine başlayacakları üniversiteye dair gerekli tüm belgeleri ve işlemleri tamamlayacak.