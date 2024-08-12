Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Murat Bal, emeklilik sürecinde yüksek maaş almanın yollarını paylaştı. Milyonlarca emekli adayı, emeklilik için gün sayarken, emekli maaşlarındaki farklılıklar dikkat çekiyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda, ancak bu durum birçok emekli vatandaş arasında tepkilere neden oluyor.

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, ileride yüksek emekli maaşı alabilmek için şimdiden çeşitli yöntemler araştırıyor. Uzmanlar ise bu konuda önemli bilgiler sunuyor. Temmuz ayında yapılan enflasyon düzenlemesiyle emekli maaşlarına %24,73 oranında zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak güncellenmişti.

HANGİ TARİHTE EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLMELİ?

Emeklilik hakkı kazanan birçok vatandaş için, yüksek maaş almanın yolları üzerine çeşitli öneriler sunuluyor. SGK Uzmanı Murat Bal, hangi tarihlerde emeklilik başvurusu yapmanın avantajlı olacağını açıkladı. Bal, katıldığı bir canlı yayında, 2025 yılında maaş hesaplama yöntemlerindeki değişiklikler nedeniyle emekli maaşlarında ve kök maaşlarda düşüş yaşanacağını belirtti. Bu nedenle, emeklilik planları yapan vatandaşların, daha yüksek maaş alabilmek için 2024 yılı içinde başvuru yapmalarının önemine dikkat çekti.

2024 VE 2025 YILLARI ARASINDAKİ MAAŞ FARKI

Bal, "2024 yılında emekli olan bir kişinin maaşı 15 bin 800 TL olurken, 2025 yılında emekli olan aynı kişi 11 bin 640 TL maaş alacak. Örneğin, 2024'te 40 bin 500 TL maaş alacak bir kişi, 2025'te emekli olursa 29 bin 610 TL maaş alacak. Arada yaklaşık 10 bin 900 TL'lik bir fark oluşacak," diyerek emeklilik tarihinin maaş üzerinde nasıl etkili olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, emeklilik planları yapanlar için büyük önem taşıyor. Yüksek maaşla emekli olabilmek için doğru tarihlerde başvuru yapmanın gerekliliği bir kez daha öne çıkıyor.