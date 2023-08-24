2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig'e Katılım Genel Esasları aşağıda belirtilmiş olup, bu esaslar doğrultusunda, lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 31 Ağustos 2023 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerekiyor. 2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplandırma ve statüsü, lige katılacak takım sayısının kesin olarak belirlenmesi ve saha denetimlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Haber Merkezi