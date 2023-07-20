İl Müdürü Yıldız, Mesleki Eğitim Kursları doğrultusunda “Talep Ettiğiniz Nitelikli İşgücünü Yetiştiriyoruz” dedi.

Yıldız yaptığı açıklamada, “İşverenlerin eleman ihtiyacını hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilmek amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kursları, talep edilen mesleklerde nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamaktadır. Böylece işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacı, işverenlerin herhangi bir maliyete katlanmalarına gerek kalmadan karşılanmaktadır” dedi.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET SAĞLAYICI BAŞVURU ŞARTLARI

Yıldız, “Kurumumuz tarafından sözleşme veya protokol imzalanması yönünde yaptırım uygulanmayan işverenler ile kursiyerlerin en az %70’ini 120 günden az olmamak üzere program süresinin en az üç katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmesi gerekmektedir. İşbirliği yöntemi ile özel sektör işyerleri ile düzenlenen mesleki eğitim kurslarında ise ayrıca işverenlerin en az beş sigortalı çalışana sahip olması gerekmektedir. Bu yöntemle düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında; Sigortalı sayısı beş ile dokuz arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı on iki kişiden, Sigortalı sayısı on ile kırk dokuz arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı yirmi dört kişiden, Sigortalı sayısı elli ve daha fazla olan işyerleri için kursiyer sayısı sigortalı sayısının yüzde ellisinden fazla olamayacaktır” ifadelerini kullandı.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ SÜRESİ

Yıldızı, “Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk beş saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçememektedir” diye konuştu.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, kurslara fiilen katıldıkları günlerde ulaşım, beslenme gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri cep harçlıkları, genel sağlık sigorta primleri ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri Kurumumuz tarafından karşılandığını ifade eden Yıldız, “Ayrıca mesleki eğitim kurslarında kursiyerlere eğitim veren eğiticilerin giderleri de Kurumumuz tarafından karşılanabilmektedir. Böylece işveren ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü eğitim masraflarına katlanmadan mesleki eğitim kurslarında yetiştirebilmektedir” dedi.

ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİMİ

Yıldız, “İhtiyaç duyulan nitelikli işgücünün en baştan yetiştirilmesinin yanında, işverenlerin hâlihazırda çalışanı olan ancak yeterli niteliğe sahip olmayan ve/veya diğer mevzuatlarla belirlenen belgelere sahip olmayan çalışanlarının eğitilmesi ve belge sahibi olması için de “Çalışanların Mesleki Eğitimi” adı altında kurslar düzenlenmektedir. Çalışanların mesleki eğitimi kursları aracılığıyla, işverenlerin herhangi bir maliyete katlanmasına gerek kalmadan çalışanlarının daha nitelikli hale gelmesi ve belge sahibi olması sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Yıldız, “Mesleki eğitim kurslarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, Yozgat dahil 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler” diye konuştu. Alpaslan Demir