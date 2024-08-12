Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi (BILSEM) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni kazanılan öğrenciler için kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu.

Kayıt süreci 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin kayıtları, velilerin şahsen başvurusu ile yapılacak.

Gerekli Belgeler:

Öğrenci belgesi (kayıtlı olduğu okuldan alınacak)

Öğrencinin kimlik fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf

Kayıt formu (Bilsem’den verilecek)

Veli muvafakat belgesi (Bilsem’den verilecek)

Sosyal medya izin belgesi (Bilsem’den verilecek)

Belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamayanların, kayıt hakları geçersiz sayılacak. Detaylı bilgi ve belgeler için Bilsem ile iletişime geçilmesi öneriliyor.