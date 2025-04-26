İŞKUR, Yozgat genelinde kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplam 102 kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu.

İlan edilen kadrolar arasında beden işçisinden mühendisliğe, satış danışmanından kaynakçılığa kadar geniş bir yelpazede iş imkânı bulunuyor. Alımlar, Yozgat'ın merkez ilçesi başta olmak üzere Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde gerçekleştirilecek.

EN ÇOK ALIM YOZGAT MERKEZDE

En fazla personel alımı, 58 pozisyonla Yozgat merkezde yapılacak. Bu kapsamda, beden işçisi, akaryakıt satış elemanı, kasiyer, market elemanı, aşçı, muhasebeci, grafik tasarımcısı, mühendis, kaynakçı ve şoför gibi çeşitli alanlarda istihdam sağlanacak.

Yerköy’de 23, Sorgun’da 13, Boğazlıyan’da 4, Şefaatli’de 2, Sarıkaya’da 1 ve Akdağmadeni’nde 1 kişilik kontenjan açıldı.

FARKLI MESLEK GRUPLARINA FIRSAT

Yayımlanan ilana göre; inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, gıda teknikeri, elektrikçi, marangoz, terzi, forklift operatörü, aşçı, servis elemanı ve temizlik görevlisi gibi pek çok meslek grubundan başvuru kabul edilecek.

Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek.

Detaylı bilgiye ve açık pozisyonlara İŞKUR’un www.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilir.