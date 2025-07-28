Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden ve sosyal güvenceden yoksun olan kadınları hedef alan yeni yardım programı, kapsamı ve ödeme yöntemleriyle dikkat çekiyor.

Bakanlık tarafından başlatılan destek paketi, gelir beyanı sunamayan, sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmayan ya da düzenli geliri bulunmayan kadınlara yönelik olarak hazırlandı. Uygulama, dar gelirli hanelerde yaşayan ev hanımlarını da kapsıyor.

Öncelik Geliri Olmayan ve Sosyal Güvencesiz Kadınlarda

Destekten öncelikli olarak, kayıt dışı çalışan ya da hiçbir geliri olmayan kadınlar faydalanabilecek. Özellikle eşinden boşanmış, eşi vefat etmiş ya da cezaevinde bulunan kadınlar ile çok çocuklu, geniş ailelerde yaşayan ev hanımları programa dahil edilecek. Sosyal güvenlik sistemine dahil olmayan bireyler için bu kriter, başvuru değerlendirmesinde önemli rol oynayacak.

10 Bin TL’lik Ödeme PTT Üzerinden Yapılacak

Program kapsamında hak sahiplerine tek seferlik olmak üzere 10.000 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, herhangi bir banka hesabı gerekmeksizin PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yardım almak isteyen kadınların sadece kimlikleriyle PTT’ye başvurmaları yeterli olacak. Bu yöntem, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve dijital erişimi kısıtlı olan kadınlara kolaylık sağlaması açısından önem taşıyor.

Başvurular e-Devlet ve SYDV Üzerinden Alınıyor

Destek programına başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden veya ikamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru sürecinde, kimlik fotokopisi ve gelir durumunu gösteren belgeler talep edilecek. Belgelerin eksiksiz sunulması, sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Eksik ya da hatalı belge ile yapılan başvurular sistem tarafından askıya alınacak.

Yardım Sürekli Hale Gelebilir

Şu an için tek seferlik olarak planlanan destek programının, vatandaşlardan gelecek talebe ve uygulama sonuçlarına göre düzenli bir sosyal yardım modeline dönüşmesi gündemde. Bakanlık kaynakları, programın yaygınlaştırılması ve kalıcı hale getirilmesi için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldığını belirtti.

Uygulamanın başarıyla yürütülmesi halinde, daha fazla ihtiyaç sahibi kadının destek kapsamına alınması planlanıyor. Bu doğrultuda, başvuru süreci ve vatandaş taleplerinin dikkatle takip edileceği bildirildi.