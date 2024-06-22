Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirli kriterleri sağlayan ailelere nakit yardımı yapma kararı aldı.

Alınan bu karar doğrultusunda, belirli kriterleri sağlayan ailelere nakit yardımı yapılacak. Yeni hayata geçirilen bu sosyal yardım paketinden yararlanabilmek için aylık hane içi gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması ve kişi başı gelirin belirlenen sınırlar içerisinde bulunması gerekiyor.

Bu şartları taşıyan aileler, yardım paketine başvuru yaparak nakit yardımı alabilecekler. Bu yardım paketi kapsamında ayrıca, ailelerin çocuk sayısına göre ek destekler de sağlanacak.

ÖDEME DETAYLARI

Yardım paketinde ödemeler şu şekilde yapılacak:

Kişi başı geliri 450 TL'nin altında olan ailelere 1.250 TL ödeme yapılacak.

Kişi başı geliri 450 TL ile 911 TL arasında olan ailelere 1.100 TL ödeme yapılacak.

Kişi başı geliri 911 TL ile 1.372 TL arasında olan ailelere 950 TL ödeme yapılacak.

Kişi başı geliri 1.372 TL ile 5.667 TL arasında olan ailelere 850 TL ödeme yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Yeni destek paketinden yararlanmak isteyen aileler, başvuru şartlarını sağlıyorsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek başvurularını yapabilirler. Başvurulara yönelik hızlı bir değerlendirme yapan bakanlık, başvurusu kabul edilen ailelere ödemeleri belirlenen miktarlarda ve düzenli olarak yapacak.

Bu sosyal yardım paketi, ihtiyaç sahibi ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Başvuruların kısa sürede değerlendirilip, ödemelerin hızla yapılacağı belirtiliyor.