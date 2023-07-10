Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ve Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, kahraman personellere Bakanlık tarafından gönderilen takdir belgesini verdi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli depremleri, deprem bölgesi olan Hatay’da da etkilerini göstermişti. Bu felaketin ardından Boğazlıyan Adalet Sarayı personelleri, gönüllü olarak Hatay’a yönelerek depremzedelere yardım eli uzattı. Ömer Kart, Yasin Yerkel, Mustafa Bağcı ve Muhammet Çağrı Öztürk gibi adliye personelleri, depremin ilk gününden itibaren gece gündüz demeden çalışarak milletin yaralarını sarmaya yardımcı oldular.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ve Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, takdir belgelerini bu özverili personellere takdim ettiler. Belgede, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasının yer aldığı ve personelin gösterdiği fedakarlıkların takdirle karşılandığı belirtildi.

Depremin etkisiyle 11 ilde hissedilen bu felakette, Boğazlıyan halkı da maddi ve manevi desteklerini göstererek tek yürek oldu. Boğazlıyan Adalet Sarayı personelleri de Hatay’da ailelerinden uzak kalarak deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olmak için gönüllü olarak görev aldı. 15 gün boyunca gece gündüz demeden çalışan personel, depremzedelerin yaralarını sarmak için özverili bir şekilde çalıştı.

Bu anlamlı çalışmalarıyla Boğazlıyan adliye personelleri, eski Adalet Bakanı, Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın gönderdiği takdir belgeleriyle ödüllendirildi. Bozdağ, adliye personellerine gönderdiği belgelerle onların fedakarlıklarını takdir etti.

Deprem felaketiyle sarsılan Hatay’da gönüllü olarak görev alan Boğazlıyan Adalet Sarayı personelleri, takdir belgesi ile ödüllendirildi. Bu özverili çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanan personellere, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ve Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, tarafından takdir belgeleri verildi.

Deprem, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilde hissedilen bir doğal afet olmuştu. Boğazlıyan Adliye personelleri, kendi ailelerinden uzak kalmayı göze alarak deprem bölgesindeki Hatay’a yardım eli uzattı. Ömer Kart, Yasin Yerkel, Mustafa Bağcı ve Muhammet Çağrı Öztürk gibi personeller, depremin ilk gününden itibaren gece gündüz demeden çalıştılar ve depremzedelerin acılarını hafifletmeye yardımcı oldular.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden çalışan Boğazlıyan Adalet Sarayı personelleri, toplum nezdinde büyük saygı ve takdir topladı. Takdir belgeleriyle ödüllendirilmeleri, bu değerli çalışmalarının takdir edildiğinin bir göstergesi olurken, Tüm Türkiye’nin birlik ve dayanışması da deprem sonrası yeniden toparlanma sürecinde önemli bir rol oynadı.

Boğazlıyan Adalet Sarayı personellerinin gösterdiği özveri ve fedakarlık, toplumun takdirini kazanan örnek olarak hafızlarda yer aldı. Bu tür kahramanlıklar, zor zamanlarda insanlık duygusunun gücünü ve dayanışmayı bir kez daha ortaya koydu. Haber Merkezi