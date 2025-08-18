Kütahya Domaniç Belediye Başkanlığı tarafından Domaniç Er Meydanı’nda gerçekleştirilen 664. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri, baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minik kategorilerinde yapılan karşılaşmalara sahne oldu. Toplamda 300 pehlivanın mücadele ettiği organizasyon, hem kent protokolü hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sabah saatlerinde başlayan güreşlerin en heyecanlı anı başpehlivanlık finalinde yaşandı. Rakibi Ali Gürbüz’ü mağlup eden Nedim Gürel, Domaniç’in başpehlivanı oldu.

Başpehlivan Nedim Gürel Kimdir?

Nedim Gürel, 23 Mart 1989 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda başladığı yağlı güreş kariyerinde deste boylardan itibaren birçok başarı elde etti. 2015 yılında 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başaltı boyunda ikinci olarak önemli bir dönüm noktası yaşadı ve başpehlivanlığa yükseldi.

Başpehlivanlık unvanıyla güreşmeye başlayan Gürel, 2017 yılında Gölcük Yağlı Güreşleri ve Gölköy Yağlı Güreşleri’nde birincilik kazandı. 2018’de Aliağa Helvacı Yağlı Güreşleri ve Taşova Güreşleri’nde başpehlivan oldu. 2019 yılında ise Yuntdağı ve Havran Yağlı Güreşleri’nde şampiyonluk elde etti.

Başarılarına 2021’de Çardak Yağlı Güreşleri’nde birincilik ekleyen pehlivan, 2022 yılında Sakarlı ve Sekapark Yağlı Güreşleri’nde çifte zafer yaşadı. 2023 yılında Gebze’de düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde, 2024’te ise Karamürsel Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olarak adını duyurdu.

2025 yılına da güçlü bir başlangıç yapan Nedim Gürel, Kumru Fizme Dereköy Yağlı Güreşleri ile Domaniç Yağlı Güreşleri’nde şampiyon olarak kariyerindeki başarı zincirini sürdürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor güreş takımı sporcusu olan Gürel, Türk yağlı güreşinin önemli isimlerinden biri olarak anılmaktadır.