Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Pınar Karşıyaka: Erick McCollum xx 12, Brain Angola x 12, Berkan Durmaz x, Angel Delgado xxx 19, Vittorio Brown xx 13, Thomas Akyazılı x 10, Mert Celep x, Kenan Sipahi xx 13, Jaylon Brown x 4, Ergi Tirpanci x, Ali Efe Barış x, Deniz Kılıçlı x 1
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Türk Telekom: Jerian Grant xx 19, Axel Bouteille xx 15, Tony Taylor x 15, Erkan Yılmaz xx 9, Tyrique Jones x 7, Nate Sestina xx 9, Semih Erden x, Rıdvan Öncel x 7, Mehmet Yağmur x, Berk Demir x, Batuhan Acar x, Emircan Koşut x
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 15-18 (Türk Telekom lehine)
Devre: 36-35 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 52-56 (Türk Telekom lehine) İHA