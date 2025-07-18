İspanya, Polonya, Sırbistan ve Yunanistan’dan Sorgun ilçesine gelen proje ortaklarının katılımıyla Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantı kapsamında proje süresince hayata geçirilen faaliyetler değerlendirilerek genel bir analiz yapıldı. Ayrıca, projenin kalan sürecinde gerçekleştirilecek aktiviteler planlandı ve ülkeler arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı için Yozgat’a gelen koordinatörler, Yozgat’ın doğal güzelliklerini gezme fırsatı buldu.

Yapılan toplantı sonrası açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Çekerek’te rafting etkinliği ile keyifli ve unutulmaz bir deneyim yaşandı. Bu macera dolu kapanış, proje ortaklarının dayanışma ve takım ruhunu pekiştirmesine katkı sağladı. Sorgun Gençlik Derneği olarak, sporun birleştirici gücünü kullanarak göçmenlerin topluma entegrasyonuna katkı sağlamayı amaçlayan bu projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.