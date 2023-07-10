Bugün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Vadisi’nde ana su hattındaki bir boru patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su, çevredekilerin ihbarı üzerine ASKİ ekipleri tarafından kesildi. Patlayan boruda onarım çalışmaları yapılırken, birçok mahallede su kesintisi yaşandı. Arıza nedeni ile Karapınar, Hilal, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Oran, Kırkkonaklar, Naci Çakır, Metin Akkuş, Sancak, Şehit Cengiz Karaca, Büyük Esat, Birlik, Osman Temiz, Ata, Huzur, Kazım Özalp, Yıldızevler ve Güzeltepe mahallerinde su kesintisi yaşandığı belirtildi. İHA