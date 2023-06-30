Doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan ve birbirinden farklı 191 kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti’nin ardından yükselen 10 milyon yıllık rengarenk tepeler görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçede bulunan ve ‘Ankara’nın Denizi’ olarak nitelendirilen Çayırhan Gölü, 3 bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan Juliopolis Antik Kenti ve 191 farklı kuş türünün uğrak adresi Nallıhan Kuş Cenneti’nin hemen arkasından yükselen 10 milyon yıl önce oluşan kırmızı, kahverengi, gri ve sarı tonlarına sahip Gökkuşağı Tepeleri, içerdiği tüm renklerle birlikte her yıl bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı binlerce turistin yoğun ilgisini çekiyor. 10 milyon yıllık geçmişiyle ve oluşturduğu birbirinden farklı tonlardaki renkleriyle Gökkuşağı Tepeleri, bölgenin turizm potansiyeline de zenginlik katıyor.

Gökkuşağı Tepeleri’nin bulunduğu 542 hektar büyüklüğündeki alan, ‘Kız Tepesi Tabiat Anıtı’ olarak içerisinde barındırdığı tüm güzellikler sayesinde 2019’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce tescil edilerek koruma altına alınmıştı. İHA