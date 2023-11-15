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Etkinlik kapsamında belediye başkanlık makamı temsilen 4-A sınıfı öğrencilerinden Berat Kundura'ya bırakıldı. Başkanlık makamında öğrencileri ağırlayan Belediye Başkanı Berat Kundura öğrenciler tarafından gelen soruları titizlikle cevaplarken gelen talep ve isteklerinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli birimlere talimat verdi.

Başkanlık makamında öğrencilerle şehir yönetimi ve belediyecilik hakkında uzun uzun sohbet eden Başkan Kundura daha sonrasında AK Konak'ta öğrencileri misafir etti.

KUNDURA, DEĞERELENDİRMEDE BULUNDU

Akdağmadeni Salebi eşliğinde öğrencilerle değerlendirmelerde bulunan Başkan Kundura bu anlamlı etkinlikte öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Temsili Başkan Kundura burada yapmış olduğu konuşmasında, “Makamın gerçek sahibi Belediye Başkanımız Nezih Yalçın'a saygılarımı sunuyor bize bu onuru yaşattıkları için kendilerine şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum'' dedi.

MERAK EDİLEN SORULAR CEVAPLANDI

Etkinlik sonrasında sınıf öğretmeni Fatih Sorucu ve beraberindeki öğrencilerle zaman geçiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtladı.

Öğrencilere hitaben ‘emrinize amadeyiz’ ifadelerini kullanan Yalçın, “Fatih hocamız böyle bir etkinlikten bahsettiği anda çok sevindim ve ne zaman isterlerse belediyemizin kapılarının her zaman öğrencilerimize sonuna kadar açık olduğunu belirttim. Geleceğimizin teminatı kıymetli öğrencilerimizin bu anlamlı okuma etkinliği sonrasında okudukları kitabın içeriğini daha iyi anlamaları adına uygulamalı olarak bir gün geçirdik. Etkinliği düzenleyen Fatih Sorucu hocamıza, sürekli okuyarak kendilerini geliştiren parlak zihinleri güzel yüzlerinden belli olan kıymetli öğrencilerimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.