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Etçi MÇ restoranda basın mensupları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Milad İş Dünyası Derneği Genel Başkanı Hüseyin Terzi Milad İş Dünyası Derneği Yozgat Şube Başkanlığına Sefa Kızıltaş’ın atandığını söyledi.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Milad İş Dünyası Derneği Yozgat Şube Başkanlığı Sefa Kızıltaş, ”Bu kıymetli ve güzel bir günde Miladi İş Dünyası Derneği yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Terzi memleketimizi ziyarette bulundular. İnşallah iş birliği içerisinde beraber dayanışma ve birlik içerisinde ülkemiz ve milletimiz için, memleketimiz için güzel şeyler yapacağız” diye konuştu.

“1 BUÇUK YILDIRİŞ DERNEĞİ OLARAK HAYATINA BAŞLADI”

Milad 1 buçuk yıldır Türkiye'deki İş Adamları İş Derneği olarak hayatına başladığını belirten Milad İş Dünyası Derneği Yozgat Bölge Başkanı Nihat Kayhan, “Biz de burada miladın yönetim kurulu üyesi olarak faaliyet gösterdiğini Sefa Kızıltaş bizim Yozgat’ımıza İl Başkanlığına atandı. İnşallah bundan sonra en hayırlı hizmetleri hem Yozgat halkımıza hem Yozgat’ımıza yapacak. Milad İş Dünyası Genel Başkanı Hüseyin Terzi aramızdalar. Ona sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum ve yönetim kuruluna da ayrıyeten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milad İş Dünyasının amacı hepimizin de sıkıntı çektiği Yozgat'ın göç vermesi. Fabrikaların, üretimin hayata geçirilmesi, yeni ortaklık şeklinde işletmelerin veya fabrikaların kurulması için inşallah ön bulacağız. Yozgat’ımıza bir çivi çakandan Allah razı olsun diyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde bu faaliyetleri sürdüreceğiz. Yozgat ne kadar gelişti, ne kadar Yozgat'ın insanı iş buldu. Ne kadar yatağı yorganı sırtına sarıp da dışarı gitmedi” dedi.

“12 İLDETEMSİLCİLİK”

Milad İş Derneği olarak özellikle son 3 aydan beri başlatılan teşkilatlanma hamlesi kapsamında ilk etapta 12 tane ilde vermiş olduğumuz temsilcilik ziyaretlerine başladıklarını söyleyen Milad İş Dünyası Derneği Genel Başkanı Hüseyin Terzi de, “2 gün önce Samsun ilimizdeydik. Dün Tokat'taydık. Bugün de Anadolu'nun merkezi olarak ifade ettiğimiz Yozgat'tayız. Milad İş Dünyası Derneği bütün diğer aynı alanda hizmet eden STK'lar gibi aynı hedeflerle birlikte aslında daha detaylı, daha geniş projeleri Türkiye'de uygulamaya koymak için bir mücadele verme amacıyla kuruldu. Bizim temelde en direkt olarak gündemimizde olan mesele üretim meselesiydi. Hep şunu söylüyoruz, hep buna inanıyoruz. Türkiye'nin bir üretim seferberliğine ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“ÜRETİMİN YÜZDE 25’İNİ TEK BAŞINA GERÇEKLEŞTİRDİ”

Dünyadaki egemen güçler olarak ifade edilen ülkelere bakıldığında bunların en başında kim geliyor? Amerika Birleşik Devlet dünyadaki gayrisafi milli hasılanın toplam üretimin yüzde 25’ini tek başına gerçekleştirdiğini dile getiren Genel Başkan Terzi, “Avrupa Birliği olarak ifade edilen 28 ülkenin bir araya gelmiş olduğu birlik dünyadaki toplam üretimin yüzde 24’nü gerçekleştiriyor. Yine bununla birlikte yine bu ülkelerin farklı ülkelerde yapmış olduğu yatırımlara da baktığınızda hemen hemen sadece bu 2 gücün yüzde 60’lara ulaşan bir gayrisafi milli hasılayı sahibi olduklarını görüyoruz. Bu güç, bu üretim gücü onlara dünyada söz sahibi olmalarını sağlıyor ve bugün hemen daha yeni sıcağı sıcağına Gazze'deki olaylara baktığımızda bir tane gücün desteğiyle insanlar katlediliyor. Soykırıma tabii tutuluyor. 8 milyar insanlık bunun karşısında durmasına rağmen herhangi bir şey gerçekleştirilemiyor. Üretim çok kıymetli bir şey. Güç sahibi olmanız, dünyada adaleti tesis etmeniz ancak üretmeye mümkün olabiliyor. Üretimin getirdiği güçle mümkün olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ve bizim coğrafyamızın dünyada söz sahibi olduğu dönemlere baktığımızda hakikaten hem kendi coğrafyamızda hem bütün dünyada adaletin hakim olduğunu görüyoruz. Böylesi bir Misyon taşıyan Anadolu bugün Anadolu'da hüküm süren bu neslimizin de bu manada ciddi sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“TÜRKİYE'NİN ÜRETİME İHTİYACI VAR”

Türkiye'nin üretime ihtiyacı ve üretim seferberliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Genel Başkan Terzi konuşmasına şöyle devam etti: “Elbette ki devletin ve yetkili kurumların yapacağı işler olduğu gibi bizim gibi STK'ların ve topluma düşen görevlerin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız projelerle hem bürokrasiyi ve devleti bu manada raporlarımızla bilgilendirmeye ve tavsiyelerimizi onlarla paylaşmaya gayret ediyoruz hem de bunu çeşitli araçlarla birlikte öncelikle üyelerimiz nezdinde daha sonrasında da bütün topluma yayarak bu üretim aşkını açıkçası bütün bir olarak sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bizi sadece üyelerimizle sınırlı değil çalışmalarımız pek çok sosyal politika çalışmalarımız da var. Sosyal sorumluluk projelerimiz de var. İlkokuldan başlayarak eğitim kurumlarına yönelik çeşitli projelerimiz var. Bunların tamamının temelinde üretim anlayışı üretim aşkı genç nesillerimize bu aşkı aşılama adına geliştirmiş olduğumuz sosyal sorumluluk projelerimiz Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliği içerisinde sürdürülmeye, gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bununla birlikte yine özellikle tabii ki üyelerimiz üzerinden bir iş birliği oluşturma gayreti içerisindeyiz. Hem Türkiye'deki işte 81 ilde inşallah oluşturmuş olacağımız teşkilatlanmalarla birlikte hem yereldeki çalışma yapan arkadaşlarımıza bütün bir Türkiye pazarına açmış olacağız. Hem de özellikle talep eden, üreten sanayicimiz açısından üreten tüccarımız açısından da ihracat kanallarını açma adına da şu anda yurt dışı anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. 5 tane ülkede şu an miladın temsilciliği mevcut. Bunu inşallah en kısa zaman içerisinde 40’a çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yapılanmayla birlikte de üreticimize, sanayicimize ihracat kapılarını açma arzusundayız. Orada yapılacak olan hamleleri doğru bir şekilde sağlamak amacındayız. Dolayısıyla bütün bu saydıklarımızla birlikte yine yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşmalarıyla da aslında kendi üyelerimize çok büyük imkanlar da sunuyoruz. Belki orta ölçekli, küçük ölçekli esnafımızı elde edemeyeceği imkanları biz burada kendilerine çalışıyoruz. Bu manada da önemli noktada bütün Türkiye'de hizmet veren çeşitli kuruluşlarla ulusal kuruluşlarla da sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bütün üyelerimizin de bundan faydalanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla aslında çok geniş bir çerçevede çalışmalarını devam ettiriyoruz.Yozgat'a geldik bu çalışmaları anlatıyoruz. Aynı zamanda da İl Başkanımızla birlikte de burada üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Onlara nasıl faydalı olabiliriz? Onun çalışmalarını ortaya koymaya gayret ediyoruz. Göreve atanan Başkanımız inşallah burada yapacağı bazı çalışmalarla ortaya çıkaracağı birtakım raporlarla bizleri bilgilendirecek. Biz de bunları inşallah uygulanma noktasında bütün mercileri zorlayarak Yozgat’ımıza ne sunabiliriz, ne katabiliriz bunları değerlendirme gayretinde olacağız.”