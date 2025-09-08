Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve Yamaçlı Belediye Başkanı İbrahim Özsoy, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, tarım ve sanayinin Boğazlıyan ve Türkiye ekonomisindeki rolü ele alındı. Görüşmede, üretim ve ekonomik gelişmeler konusunda karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyarette Boğazlıyan Şeker Fabrikası hakkında bilgi veren Akay, “Türkiye’nin en yeni ve son yapılan şeker fabrikası olma niteliğini taşıyan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi, teknolojisi, inovatif özellikleri ve üretim kapasitesi ile sadece ülkemizde değil, dünyada da rol model oluşturuyor” dedi.