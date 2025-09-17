Boğazlıyan Kaymakam Kemal Bey İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Yıldırım, seçim öncesinde “Kazanırsam sınıfa bir milletvekili getireceğim” demişti.

Yusuf Seçim Sözünü Yerine Getirdi

Sınıf başkanlığına seçilen Yusuf Yıldırım, sözünü tutarak AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan’ı okuluna davet etti. Şahan da davete karşılık vererek öğrencilerle bir araya geldi.

Şahan Çocuklarla Buluştu

Sınıfta öğrencilerle sohbet eden Milletvekili Süleyman Şahan, Yusuf’un davranışına dikkat çekti. Şahan, “Yusuf sözünü tuttu, biz de sözünde duran bu yürekli evladımızın davetine icabet ettik. Boğazlıyan'da minik yüreklerin büyük hayallerine ortak olmak, onlarla bir araya gelmek bizim için büyük mutluluktu. Gözlerinde umut, sözlerinde memleket sevgisi olan bu güzel çocuklarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.