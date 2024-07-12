Demokratik Sol Parti (DSP) Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, son günlerde Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış ve dolunun, köylerde büyük hasara yol açtığını söyledi.

İl Başkanı Nevzat Uçar, yağışların ardından köylerde mağduriyetler yaşandığını belirtirken, AFAD'ın zarar gören köylere yeterli destek sağlamadığını ve bu konuda çalışmaların hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Köylerde yaşanan mağduriyetleri ve zararı değerlendiren İl Başkanı Uçar, sağanak yağışların neden olduğu dolu yağışı sonrası köylülerin büyük zarar gördüğünü belirtti.

Başkan Uçar, "Köylülerimiz tarım ürünlerinden evlerine kadar pek çok alanda ciddi zararlar yaşadı. AFAD'ın hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Şu ana kadar maalesef yeterli destek sağlanamadı. Zarar gören bölgelerde çalışmaların acilen hızlandırılması gerekiyor" dedi.

Nevzat Uçar ayrıca, köylülerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve zararın telafi edilmesi için ilgili kurumların daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.