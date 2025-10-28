Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, mesajında Cumhuriyet’in Türk milletine kazandırdığı değerlerin korunması ve yaşatılmasının herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı.

Başkan Abdullah Yaşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin büyük fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyet; eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve halk iradesinin teminatıdır. Bu büyük miras, Türk milletinin en zor şartlarda dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin simgesidir.”

Yaşar, Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Bugün bizlere düşen görev, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, laiklik ilkesini ve demokratik değerleri sonsuza kadar yaşatmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, bu değerlere sahip çıkmaya, milletimizin refahı ve özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Yaşar, Cumhuriyetin 102 yıllık kazanımlarının genç nesillerle geleceğe taşınması gerektiğini de ifade ederek şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için can veren aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı, milletimizin birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla baktığı bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyetin ışığı, her zaman yolumuzu aydınlatacaktır.”

Yaşar, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu duygu ve düşüncelerle tüm Yozgatlı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Türkiye!”