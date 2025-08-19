AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan Yerköy Devlet hastanesini ziyaret etti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Necmettin Erkan, Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ile birlikte Yerköy Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette, Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Anılcan Şimşek ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Rasim Aygar, hastanenin işleyişi ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında Erkan’a bilgi verdi.

Erkan’a, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler aktarıldığı bildirildi. Hastane yetkilileri, ziyaret nedeniyle Erkan ve beraberindekilere teşekkür etti.