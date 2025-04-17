Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz da bulunuyor.

Soruşturmanın, “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları çerçevesinde başlatıldığı öğrenildi. Operasyonun, “Aziz İhsan Aktaş” isimli şahsa yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

BELEDİYEDE SORUMLULUĞU BÜYÜK: ALTI MÜDÜRLÜK ONA BAĞLIYDI

Beşiktaş Belediyesi’nde uzun süredir görev yapan Ali Rıza Yılmaz, başkan yardımcılığı görevinde iken önemli müdürlüklerden sorumluydu. Afet İşleri, Destek Hizmetleri, Kadın ve Aile Hizmetleri, Ruhsat ve Denetim, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlükleri doğrudan Yılmaz’a bağlı olarak faaliyet gösteriyordu.

SİYASİ GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) çeşitli kademelerde görev almış olan Yılmaz, 2009-2019 yılları arasında Sarıyer Belediyesi’nde Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde hem CHP Grup Sözcülüğü hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu.

2019 yerel seçimlerinin ardından Beşiktaş Belediye Meclisi’nde yer alan Yılmaz, son olarak Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

GÖZALTI SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Ali Rıza Yılmaz, 17 Nisan sabahı İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediyeye ilişkin bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle birçok belediye çalışanının da ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü, soruşturmanın ilerleyen günlerde daha geniş kapsamlı hale gelebileceği belirtiliyor.