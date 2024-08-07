Tim Walz’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Tim Walz kimdir? İşte detaylar…

TİM WALZ KİMDİR?

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Kasım ayındaki seçimlerde başkan yardımcısı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Emekli bir lise öğretmeni ve Amerikan futbolu koçu olan Walz, Ulusal Muhafızlar'da da görev yaptı.

Demokrat Parti'nin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınan Walz, Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.

Trump için kullandığı "tuhaf" ifadesi, parti içinde geniş yankı uyandırdı ve Harris'in mitinglerinde de sıkça kullandığı bir ifade haline geldi.

Harris, başkan yardımcısı adayı olarak Tim Walz’ın yanı sıra Mark Kelly ve John Shapiro ile de görüşmeler gerçekleştirmişti.

Walz'ın adaylığı, Demokrat Parti içinde stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor ve seçimlerin kaderini etkileyebilecek bir adım olarak görülüyor.