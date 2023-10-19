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Başkan Yalçın, belediye tarafından İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi’nde yapılan çalışmalar gibi fiziki durumu ve alt yapısı nedeniyle çalışılması zor bir bölgede yaklaşık 150 iş yerinin zemin birinci kat, bazı binalarda bina sahipleriyle yapılan ortak çalışmalarla tüm katların dış cephe iyileştirilmesinin tamamlandığını söyledi. Yalçın ayrıca sokağın sıcak asfalt yolunu, alt yapısını, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını yaparak baştan aşağı değiştirdiklerini aktardı.



Yıllardır kaderine terk edilen bölgenin Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Dostu Sokak Projesi’yle yeniden hayat bulduğunu belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Akdağmadeni halkının yoğun olarak kullandığı, bakımsız, karanlık ve gece kondu mahallelerini andıran yapısıyla ilçemize yakışmayan Hanlar Sokağı ilmek ilmek işleyerek bugünkü düzenli tertemiz görünümüne kavuşturduk. Aynı şekilde çeşmeli meydanı ve kasaplar çarşısını da yenileyerek vatandaşlarımızın rahatça kullanabileceği mekanlar haline getirdik. İş yerlerinde tek tip tabela uygulaması yaptık. Kaldırımlarımızı genişleterek önce yaya ve insan dedik. Hanlar Sokağın bir kısmında bilindiği gibi dere üzerine inşa edilmiş yapılar bulunmakta. Bu bölgelerde çok titiz ve dikkatli çalışmalar yaparak alt yapı işlerimizi tamamladık. Neredeyse hiç sokak aydınlatma direği bulunmayan bölgeyi ilçemizin en güzel güzergahı haline getirip ışıl ışık sistemlerle donattık. Çeşmeli meydanda ahşap görünümlü pergola sistemi uygulaması ve vatandaşlarımızın rahtlıkla dinlenebileceği alanlar oluşturduk. Sıfır atığa önem veren bir belediye olarak sıfır atık bırakma noktaları, ayrıca kasaplar çarşısında yer altı çöp konteyner sistemi yaptık” şeklinde konuştu.



“EN GÜZEL SOKAKLAR CADDELER AKDAĞMADENİ’NDE OLACAK”

Başkan Yalçın, "En güzel sokaklar ve caddeler Akdağmadeni’nde olacak diyerek yola çıkmıştık. Göreve geldikten sonra bir taraftan sorunları çözerken, bir taraftan da günümüz şehircilik anlayışına uygun, modern projeleri Akdağmadeni halkıyla buluşturduk. Bu zor ve meşakkatli süreçte desteklerini esirgemeyen kıymetli Akdağmadeni halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Kış mevsimi tam anlamıyla başlamadan bir kaç noktada daha güzel projelerimiz olacak. Bizler bu memleketin aşığıyız. Aşkla, şevkle, muhabbetle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin en güzide alanlarından biri olan Hanlar Sokak’ta Çevre Dostu Sokak çalışmamız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (Mustafa Babayiğit)