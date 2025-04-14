Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan ve emniyet personeliyle bir araya gelen Başkan Yalçın, güvenlik güçlerinin haftasını kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yalçın, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin dört bir yanında canla başla, fedakârca görev yapan Emniyet Teşkilatımızın değerli mensuplarına ve kıymetli ailelerine şükranlarımızı sunuyorum. Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı gönülden kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda polis memurlarına teşekkür eden Başkan Yalçın, kamu düzeni ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet mensuplarına başarılar diledi.