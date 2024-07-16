Yozgat'ın kültür ve spor turizmi açısından önemli bir katkı sunacak olan Nohutlu Tepe Bungalov Otel projesi için çalışmalar başladı.

Başkan Kazım Arslan, projenin detaylarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Arslan, Nohutlu Tepe Bungalov Otel Projesinin inşaatına başladıkları belirterek, “Bugün bir projemizin başlangıcını yapmış bulunuyoruz. İnşallah güzel ve verimli bir şekilde tamamlamak nasip olur” dedi.

“SPOR VE KÜLTÜRÜN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Belediye seçimler öncesinde kamuoyuna birçok proje açıkladığını dile getiren Arslan, “Bu projelerden bir tanesi de Nohutlu Tepesine yapılacak olan Bungalov Otel Projesiydi. Bu otel projesinin önemi Yozgat’a spor ve kültürün gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir proje. Nohutlu Tepesini seçmemizin sebebi ise güzel bir seyir imkanı sunmak. Şehri tamamıyla bu alandan görmek. Bu bölgenin arka kısmında kalan Spor Vadisi var. Spor Vadisi ile entegre etmek istedik. İlerde kurmayı düşündüğümüz dağ kızağı ile birlikte bu alandan spor vadisine de kolayca ulaşmak imkanı sunacağız” şeklinde konuştu.

“YILBAŞINDA FAALİYETE GEÇECEK”

Bungalov Otel Projesinin hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Arslan, “Belediye başkanlığımızın 3’üncü ayında Yozgat’a böyle güzel bir projeyi başlatmış olduk. Kısa süre içerisinde bu projeyi tamamlayacağız. Bir aksilik olmazsa inşallah yılbaşında otelimiz burada faaliyete geçmiş olacak. Bu proje Yozgat’ın gelişmesine çok büyük bir katkı sunacak. Geldiğimiz günden beri öncelikli olarak belediyenin idari ve mali yapısıyla karşılaştık. Bu konuyu Yozgatlı hemşehrilerimizle zaman zaman paylaştık. Bizim uğraşımız sadece belediyenin içerisinde değil. Aynı zamanda işimizi de yapacağız. Bir taraftan ve 3 ay içerisinde böylesine büyük bir projeyi başlatmak belediyecilik açısından büyük bir başarıdır. Görev süremizi tamamlarken söz verdiğimiz bütün işleri yapmış bir başkan olarak halkımızın karşısına çıkacağız. Yozgat için söylenecek çok şey var ve yapılacakta çok iş var” ifadelerini kullandı.

“YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ”

Hiçbir engel ve zorlama karşısında yoldan dönmeyeceklerini ifade eden Arslan şu ifadeleri kullandı, “Bizler inanıyoruz, yapacaklarımıza inanıyoruz ve başaracağız. Seçim öncesinde bir takım şeyler söylendi. Hizmet edemez, yapamaz ama herkesin de gördüğü gibi Yozgat’a 3 ay içerisinde çok güzel işler yaptık. Belediyenin ödemeleri belirli ölçüde düzene sokuldu. Göreve geldiğimizden bu yana 4 tane büyük projemiz başlatıldı. Birincisi Evcil Köy Projesi, Şehri Huzur Yapı Kooperatif Projesi, şehirdeki tarihi yapıları restorasyonu ve yenilenmesi ile ilgili gün yüzüne çıkarılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Seçim öncesinde söz verdiğimiz projeden biri olan Bungalov Otel Projesi. Biz çalışıyoruz işimizi yapıyoruz. İşimizin ne olduğunu da biliyoruz. İşimizi en güzel şekilde biliyoruz. Yozgat’ı seven herkesi sevdası Yozgat olan herkesi sevdası siyaset değil Yozgat olan herkesi bizim bu gayretimize ve inancımıza destek olmalarını bekliyoruz. Destek olmasalar bile köstek olmamalarını bekliyoruz. Biz bu işi yapacağız hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir zorluk bizi yolumuzdan alı koyamaz. Verdiğimiz bütün sözleri yerine getiririz. Halkımızın karşısına her zaman yüz akı ile çıktık bundan sonra da yüz akı ile çıkarız.”