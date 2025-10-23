Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, İller Bankası Kayseri Bölge Müdürü Osman Baykendi’yi makamında ağırlayarak ilçeye yönelik projeler ve yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Başkan Tekçam, ilçede devam eden ve planlanan altyapı projeleri ile belediye hizmetlerinin geliştirilmesi konularını Baykendi’ye aktardı.

Görüşmede ayrıca, önümüzdeki dönemde uygulanacak projeler, finansal destek imkanları ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Başkan Tekçam, nazik ziyareti için Baykendi’ye teşekkür ederek, “İlçemiz için oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Belediye olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına iş birliğimizi her zaman güçlendireceğiz” dedi.