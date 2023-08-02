Başkan Hakanoğlu ,“ Bizlere bu gururu yaşattığı için Yoncagül Yılmaz’a teşekkür ediyor, Rabbimden başarılarının devamını diliyorum.”

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı kaptanı 16 yaşındaki Kırşehirli sporcu Yoncagül Yılmaz, Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda birinci oldu. Romanya’da düzenlenen boks şampiyonasında, 70 kilogramda yarışan ve final müsabakasında Macar rakibini yenen Yılmaz, altın madalya kazandı.

Yoncagül’ü tebrik eden Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu yaptığı açıklamada, “Çiçekdağı Belediyemizin milli sporcusu Yoncagül Yılmaz Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda Ülkemizi gururla temsil ederek Avrupa Şampiyonu olmuştur. Bizlere bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyor, Rabbimden başarılarının devamını diliyorum”dedi. Haber Merkezi