Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan, ilçede devam çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Osman Gözan, Kayapınar Mahallesinde devam eden sel taşkın kanalı ve köprü yapımını, Yenidoğan Mahallesi Toprakpınar yolu üzerinde devam kanalizasyon çalışmalarını ve Bahçelievler Mahallesi 287 nolu sokak üzerinde devam eden yol yapımı ve kanal kenarı dolgu çalışmalarını inceleyerek saha çalışmalarını takip etti.

Çalışmaların ivedilikle ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması talimatını veren Başkan Gözan, ilçede diğer bölgelerinde devam eden park-bahçe, su arıza-bakım-onarım, fen işleri ve temizlik işleri ekiplerince süren çalışma alanlarını ziyaret ederek çalışmaların son durumları hakkında bilgi aldı.