Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Yozgat Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Şerefli, ziyaret kapsamında öğretmenlerle sendikal gündemi paylaşarak eğitimde güncel konular ve öğretmenlerin talepleri üzerine istişarelerde bulundu.

Öğretmenlerin görüşlerini dinleyen Şerefli, sendika olarak eğitimcilerin haklarını korumak ve mesleki gelişimlerini desteklemek için yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Okul Müdürü İdris Çetin ve öğretmenlere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Şerefli, “Öğretmenlerimizle bir araya gelmek ve sorunları yerinde değerlendirmek, eğitim kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.