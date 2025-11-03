Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, sendikanın 1 Eylül 2024 – 15 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürüttüğü “50 bin yeni üye” kampanyasında Yozgat Şubesi’ne verilen hedefin başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.

Başarı dolayısıyla Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından plaket takdim edilen Şerefli, sendika teşkilatının birlik ve kararlılıkla hedefine ulaştığını belirtti.

Şerefli, yaptığı açıklamada, sendikanın Yozgat’ta güçlü bir örgütlülüğe sahip olduğunu vurgulayarak, “Üye çalışmalarında gösterdiğimiz gayretin takdir görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın’dan plaketimizi almanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, teşkilatımızın ortak emeğinin eseridir” dedi.

Şerefli, sürece katkı sağlayan teşkilat üyelerine teşekkür ederek şöyle devam etti: “Şube yönetimimize, ilçe yönetimlerimize, Kadın Kolları Komisyonumuza, iş yeri temsilcilerimize ve emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Üyelerimizin desteğiyle büyümeye ve eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceğiz.”

Eğitim çalışanlarının haklarını koruma ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi noktasında kararlı olduklarını ifade eden Şerefli, sendikal mücadelenin bundan sonra da aynı disiplin ve heyecanla süreceğini kaydetti.