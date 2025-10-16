Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salman, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret ederek arıcılığın gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Yozgat genelinde arıcılıkla uğraşan üreticilerin karşılaştığı sorunlar, üretim ve pazarlama süreçlerindeki sıkıntılar ele alındı.

Başkan Salman, birlik olarak arıcıların daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmesi için yürüttükleri projeler hakkında Başkan Ekinci’ye bilgi verdi.

Başkan Ekinci ise arıcılığın hem kırsal kalkınma hem de doğal üretim açısından önemli bir faaliyet olduğunu belirterek, belediye olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

Ziyarette ayrıca 24-26 Ekim tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Türkiye Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı”na Yozgatlı arıcıların katılımı gündeme geldi.

Sorgun Belediyesi, fuara katılacak üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla araç desteği sağlayacak. Salman, bu desteğin arıcılar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Yozgat’ta arıcılığı ve yöresel bal üretimini tanıtmak amacıyla bir “Bal Festivali” düzenlenmesi konusunda da fikir birliğine varıldı.

Başkan Ekinci, festivalin bahar aylarında Yozgat genelinde yapılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirterek, bu etkinliğin hem üreticilere hem de kent ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Ziyaretin sonunda Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salman, gösterdiği misafirperverlik ve üreticilere sağladığı destekten dolayı Başkan Ekinci’ye teşekkür etti.

Salman, “Belediyemizin bu desteği arıcılarımız için moral kaynağı olmuştur. Yozgat’ta arıcılığın gelişmesi için kurumlar arası dayanışma çok önemlidir. Başkanımızın ilgisi bizleri memnun etti” dedi.