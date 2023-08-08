Vatandaşların memnuniyetini sağlamak ve onları mağdur etmemek amacıyla ilçede yapılmakta olan çalışmalar tam gaz sürüyor.

Yol çalışmaları dâhilinde Bağlarbaşı Mahallesi yarasa ve ara sokak yol yapımının tamamlandığı söylenirken Bağlarbaşı Mahallesi Kanije Sokak yol yapımının ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Muradiye ve Ziya Gökalp Caddesi, Merve ve Dicle Sokağın yolları için de müjdeyi verdi.

Başkan Karaca açıklamasında, “Yol yapım çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bağlarbaşı Mahallesi yarasa sokak ve ara sokak yol yapımı tamamlandı. Bağlarbaşı Mahallesi Kanije Sokak yol yapımı devam ediyor. Sonrasında Muradiye Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Merve Sokak, Dicle Sokağın yolları yapılacaktır. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi