Polis Eşleri Derneği Yozgat Şubesi kadın personel ile bir araya geldi.

Polis Eşleri Derneği Yozgat Şubesi Başkanı Tuğba Koç başkanlığında, il merkezinde görev yapan kadın personelin katılımıyla tanışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, dernek üyeleri ve kadın personel arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi hedeflendi. Tuğba Koç, kadın personele görevlerinde başarılar dileyerek, mesleki dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Katılımcılar, toplantıda hem sosyal ilişkileri geliştirme hem de karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Dernek yetkilileri, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve kadın personelin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.