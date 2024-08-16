Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü İsmail Gedik, Pazarlama Müdürü Fatih Sarıkaya ve Panpet Müdürü Seyit Esendal, Boğazlıyan Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret ederek, güncel kampanya ve nakliye süreçleri hakkında kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaret sırasında, Kayseri Şeker Fabrikası’nın mevcut kampanyalarının ve nakliye operasyonlarının değerlendirilmesi yapıldı. Başkan Kılıçaslan, bu tür işbirliklerinin kooperatiflerinin iş süreçleri üzerinde önemli bir etki yarattığını belirtti. İsmail Gedik, Fatih Sarıkaya ve Seyit Esendal’ın nazik anlayışları ve kooperatiflerini ziyaret ederek işbirliği konusundaki istek ve destekleri için teşekkürlerini ifade etti.

Köksal Kılıçaslan, “Kayseri Şeker Fabrikası’nın yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz bu görüşme, her iki taraf için de büyük bir önem taşıyor. Kampanya süreçleri ve nakliye konularındaki detayları ele alma fırsatı bulduk. İşbirliği ve destekleri için kendilerine içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası’nın yöneticileri de kooperatifle yapılan bu işbirliği görüşmesinin verimli geçtiğini ve karşılıklı anlayışın güçlendiğini vurguladılar. Her iki tarafın da ortak hedeflerine ulaşmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğini belirttiler.

Bu tür ziyaretlerin, sektördeki işbirliğini güçlendirdiğini ve verimliliği artırdığını ifade eden yetkililer, gelecekte daha fazla etkileşim ve ortak projeler için de kapıların açık olduğunu sözlerine eklediler.