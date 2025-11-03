Anahtar Parti Yozgat İl Başkanı Olgun Sadık Karaca, partinin kuruluşunun birinci yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Başkan Karaca yaptığı açıklamada, “On binlerce gönül bir inançla, bir hedefle ve aynı heyecanla buluştu. Bu parti makam için değil millet için bir araya gelmiş insanların samimi yürüyüşüdür” dedi.

Türkiye genelinden teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen birinci yıl kutlamalarının büyük bir coşkuyla geçtiğini belirten Karaca, Anahtar Parti'nin kısa sürede örgütlenmesini tamamlayıp geniş kesimlere ulaşmayı başardığını vurguladı.

Partinin kuruluş sürecine değinen Karaca, şunları kaydetti: “Bir yıl önce adaletin, vicdanın ve samimiyetin sesi olmak için yola çıktık. Kısa zamanda Türkiye’nin dört bir yanında büyüyen bu kadro, inandığı değerlerden taviz vermeden her geçen gün daha da güçlendi. Bugün geldiğimiz nokta, büyük bir ailenin emeği, inancı ve kararlılığının göstergesidir.”

Karaca, Anahtar Parti'nin siyasi anlayışının millete hizmet odaklı olduğunu vurgulayarak, “Bu birliktelik makam için değil millet için, menfaat için değil emanet için bir araya gelmiş insanların samimi yürüyüşüdür. Bu parti sadece bir siyasi hareket değil; adaletin, merhametin ve dürüstlüğün temsilcisi olma iddiasını taşıyan bir umudun adıdır” ifadelerini kullandı.

Karaca, açıklamasının sonunda partinin teşkilatlarına ve gönüllülerine teşekkür ederek, “Katılım sağlayan tüm il, ilçe, kadın ve gençlik kollarımıza, bu davaya gönül veren her bir teşkilat mensubumuza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte inançla, azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.