Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel ve Şube Başkan Yardımcısı Oktay Cansever, sendikal faaliyetler kapsamında Yozgat’ta bazı okulları ziyaret etti.

Çadırardıç Köyü İlkokulu ve Ortaokulu, Agah Efendi İlkokulu ve Ortaokulu ve Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Kabayel ve Cansever, idareci ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitimde güncel sorunlar, öğretmenlerin beklentileri ve sendikal gündem konularında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde öğretmenlerin taleplerini dinleyen Kabayel, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğretmen haklarını korumak için sendika olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin eğitim ihtiyaçları konusunda öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunuldu.

Kabayel, misafirperverliklerinden dolayı okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür ederek, “Eğitim camiamızın sorunlarını yerinde görmek ve çözüm yollarını birlikte tartışmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu ziyaretler, hem öğretmenlerimizle hem de öğrencilerimizle bağlarımızı güçlendirmemize vesile oluyor” dedi.