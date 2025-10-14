Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel ve yönetim kurulu üyeleri, il genelindeki okul ziyaretleri kapsamında Atatürk İlkokulu ile TOKİ Mevlana İlkokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde, eğitim ve öğretim süreci, öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçları, okullarda karşılaşılan sorunlar ve gündemdeki eğitim konuları ele alındı.

Başkan Kabayel, öğretmenlerle sohbet ederek, onların görüş ve önerilerini dinledi.

Okul idarecileri ve öğretmenler, ziyaretlerinden dolayı Kabayel ve ekibine teşekkür ederken, sendikanın eğitim camiasına yönelik duyarlılığının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kabayel, yaptığı açıklamada, “Okullarımızda görev yapan idareci ve öğretmenlerimizle bir araya gelmek, sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm yollarını değerlendirmek bizim için çok değerli. Eğitimde kaliteyi artırmak için sahada olmayı sürdüreceğiz” dedi.