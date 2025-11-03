Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Kabayel, mal ve hizmet fiyatlarındaki artışın memur maaşlarını kısa zamanda erittiğini ifade ederek, kamu çalışanlarının alım gücünü artırmak için refah payı ve seyyanen zam uygulanması gerektiğini duyurdu.

Kabayel, TÜİK’in ekim ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz ay mal ve hizmet fiyatları ortalama %2,55 oranında arttığını yıllık enflasyon oranı ise %32,87 olarak gerçekleştiğinin altını çizdi.

Sadece Temmuz-Ekim arasındaki dört aylık dönemde enflasyon %10,83’e ulaştığını belirten Kabayel, temmuz ayında memur ve emeklilere verilen %5’lik maaş artışı içinde tamamen eriyip yok olduğunu söyledi.

Resmî verilere göre bile kamu çalışanlarının alım gücü üç ayda 5,83 puan azaldığının 4 ayda gerçekleşen enflasyonun 6 ay için verilen zammı ikiye katlandığını belirtti.

Kabayel, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Ne yazık ki bu tablo artık sürpriz olmaktan çıkmış, adeta bir alışkanlığa dönüşmüştür. Enflasyon hedefleri tutmamakta, maaşlar sürekli geriye gitmektedir. Çarşıda, pazarda, mutfakta, markette yaşanan fiyat artışları; memur ve emeklilerin bütçesini her geçen gün biraz daha sarsmaktadır. Enflasyonun hedeflenen oranlara göre değil, hayatın gerçeklerine göre hissedildiği bu ortamda maaş artışları bir zam değil, sadece önceden yapılmış bir enflasyon düzeltmesi hâline gelmiştir.

Toplu sözleşme masasında dile getirdiğimiz uyarı ve taleplerin ne kadar haklı olduğu bir kez daha açık biçimde görülmüştür. Kamu çalışanlarının ücretleri sadece bütçe kalemleriyle ya da maliyet hesabıyla değerlendirilemez; emeğin, fedakârlığın ve sosyal adaletin göz ardı edildiği hiçbir ücret politikası sürdürülebilir değildir. Artık hedeflerle değil, gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmiştir"

"Refah Payı Talebimiz Lüks Değil, Yaşam Zorunluluğu Haline Gelmiştir"

Kabayel, "Refah payı talebimiz bir lüks değil, yaşam zorunluluğu haline gelmiştir. Enflasyon farkı, oluştuğu anda maaşlara gecikmeksizin yansıtılmalıdır. Seyyanen zam uygulamasıyla kamudaki ücret adaletsizliği giderilmeli, aynı işi yapan kamu çalışanları arasında statü farkından dolayı uçurum oluşmasına izin verilmemelidir" dedi.

"Mevcut Maaşlarla Ekonomik Koşullarda Ayakta Kalmak Mümkün Değil"

Kabayel, Kamu çalışanlarının mevcut maaşlarıyla bu ekonomik koşullarda ayakta kalmasının mümkün olmadığını vurguladı. Yalnızca %5’lik artış ile geçinmeye çalışan memurlar; 4 ay içinde %11’e dayanan enflasyon ve artan kira, mutfak, eğitim ve sağlık giderleri karşısında çaresiz kaldığını, iş yükü artarken ücretlerin eridiğini, sosyal maliyetlerin katlandığını, alın terinin karşılığının her geçen gün biraz daha yok olduğunu söyledi.

Kabayel, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çalışmalarında mutlaka memur ve emeklilere yönelik gerçekçi düzenlemelere yer verilmesi gerektiğini belirterek hayat pahalılığının ve enflasyonun gerçek etkileri dikkate alınmadan, alım gücünü artıracak kalıcı bir maaş artışı yapılmadan sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

Son olarak Kabayel, "Unutulmamalıdır ki, ülkenin dört bir yanında fedakârca görev yapan kamu çalışanları; geçim sıkıntısı, ücret adaletsizliği ve yoksulluk arasında ezilmemelidir. Çalışanın alın terine değer vermek, sosyal devlet olmanın en temel gereğidir.

Türkiye Kamu-Sen, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu çalışanlarının hak ettiği refah payını alana, ücret adaleti sağlanana ve memur-emekli kesimi insanca yaşam koşullarına kavuşana kadar mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.