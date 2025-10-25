Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, son dönemde gündeme gelen “ana dilde eğitim” tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Kabayel, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal bütünlüğü ve resmi dilin önemi üzerinde durarak, bu yöndeki taleplerin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

Kabayel açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızın 3. maddesinde ifade edildiği gibi, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Anayasa’nın 42. maddesi ise, Türkçeden başka hiçbir dilin eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dil olarak okutulamayacağını açıkça hükme bağlamıştır” dedi.

Kabayel, bu bağlamda “ana dilde eğitim” taleplerinin, özellikle Anayasaya bağlılık yeminiyle görev yapan kişiler tarafından dile getirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kabayel, açıklamasında şunları kaydetti: “Milli ve üniter bir devlette resmi dil dışında eğitim hakkı önermek, devletin varlığına doğrudan saldırı anlamına gelir. Türkiye, federasyon veya müstemleke değil, tüm vatandaşları büyük Türk milleti ailesinin şerefli bir parçasıdır. Anayasa’nın 66. maddesine göre, Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk sayılır.”

Kabayel, “Ana dilde eğitim gibi talepler, toplumun birliğini bozacak, vatandaşları eğitim ve sosyal hayatın önemli alanlarından koparacak tehlikeli girişimlerdir. Devletimiz ve milletimiz, böylesi ihanete asla müsaade etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Kabayel, açıklamasını “Sözün özü: Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dili olarak okutulamaz ve öğretilemez” sözleriyle tamamladı.